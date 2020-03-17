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Малайзия сообщила о первой смерти пациента с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Lim Huey Teng
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Власти Малайзии сообщили о первой смерти в стране пациента с коронавирусом. Мужчина скончался во вторник, 17 марта, сообщила газета New Straits Times.

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По ее данным, 60-летний пастор работал в баптистской церкви Эммануила в городе Кучинг. Как отметил государственный комитет по борьбе со стихийными бедствиями, пациент скончался в больнице общего профиля малазийского штата Саравак.

Источник заражения мужчины пока не установлен. Установлены 193 человека, контактировавших с погибшим, они находятся на домашнем карантине.

Из 553 случаев коронавируса, зарегистрированных в Малайзии в понедельник, 45 человек живут в Сараваке.

Накануне, 16 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта в Санкт-Петербурге госпитализировали еще восемь инфицированных.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, скончался 7171 человек.

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