Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом

Циркулирование коронавируса SARS-CoV-2 будет продолжаться и летом, однако с меньшей эффективностью, чем в настоящий момент. Такое мнение 17 марта высказал заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».

Щелканов отметил, что снижение эффективности вируса в летний период может быть связано с увеличением количества солнечных дней.

Накануне, 16 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта в Санкт-Петербурге госпитализировали еще восемь человек с заражением коронавирусом.