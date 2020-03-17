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Новая Зеландия депортирует туристов за нарушение карантина по коронавирусу

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Фото: REUTERS/AAP Image/James Ross
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Власти Новой Зеландии заявили о намерении депортировать двух иностранных туристов за нарушение правил, введенных из-за коронавируса. Пара, прибывшая из Юго-Восточной Азии, не стала соблюдать введенный для всех въезжающих в страну двухнедельный карантин.

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Представитель миграционной службы Новой Зеландии Стивен Вогон назвал такое поведение неприемлемым и заявил, что туристы подвергают опасности жителей страны, передает NZ Herald. По его словам, власти не станут терпеть такую безответственность.

Иностранцы направлены на принудительный карантин. Если после его завершения они не покинут государство самостоятельно, их вышлют. В этом случае они не только не смогут больше въехать в Новую Зеландию, но и будут испытывать проблемы с посещением других стран.

Депортация грозит еще одной туристке. Это иностранка (ее гражданство в статье не уточняется), которая поселилась в заранее забронированном хостеле. Она была в маске, но не демонстрировала «намерения соблюдать самоизоляцию».

Ранее, 17 марта, стало известно, что съемки сериала «Властелин колец» в Новой Зеландии остановлены, актеры и съемочная группа сдали анализы на коронавирус. Выяснилось, что никто не инфицирован, однако дальнейшая работа над фильмом под угрозой из-за ситуации с распространением COVID-19 в стране.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск 17 марта, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациента, а умер 7171 человек.

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