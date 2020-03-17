Бой между Бетербиевым и Фаньлуном отменили из-за коронавируса

Боксерский поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном, который должен был пройти 28 марта в Квебеке (Канада), перенесен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Об этом Бетербиев написал в Instagram.

«Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие: мой следующий бой, который должен был состояться 28 марта, отменен. Бой будет перенесен на более позднюю дату», — сообщил он. Спортсмен поблагодарил болельщиков и свою команду и попросил беречь себя и близких.

Ранее 17 марта стало известно об отмене поединка между российским боксером Сергеем Ковалевым и кубинским бойцом Салливаном Баррерой, который должен был пройти 25 апреля в США. Причиной также стало распространение коронавируса.

В предстоящем поединке Бетербиев будет защищать чемпионский титул Международной боксерской федерации (IBF). У 35-летнего российского спортсмена на счету 15 побед нокаутом и ни одного поражения. Кроме IBF, он владеет чемпионским титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Его соперник также не проиграл ни одного боя. У него 16 побед, в том числе десять нокаутов.