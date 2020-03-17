В Нур-Султане и Алма-Ате введут карантин

Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана решила ввести режим карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата. Об этом сообщается во вторник, 17 марта, на сайте правительства Республики Казахстан.

Карантин вводится с 19 марта, отмечается в сообщении.

«С учетом осложнившейся ситуации, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана Государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер», — уточняется в сообщении.

Карантином, в частности, предусмотрено ограничение на передвижение граждан и выезд и въезд в города транспортных средств, приостановка или ограничение движения общественного транспорта, закрытие непродовольственных рынков и крупных торговых центров.

Ранее во вторник стало известно, что в Казахстане за сутки было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом, всего инфицированных в стране — 13 человек. Из них в Алма-Ате диагноз был подтвержден у 11 граждан, а в Нур-Султане было выявлено двое заболевших.

15 марта власти Казахстана приняли решение о закрытии госграниц на въезд–выезд, а ранее в этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации с 16 марта.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.