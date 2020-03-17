Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию. Производители утверждают, что готовы обеспечить повышенные нужды торговых сетей, они уверены, что ситуация носит временный характер. Минпромторг уже разослал ритейлерам письмо с рекомендацией поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Кроме того, ведомство попросило сотрудников магазинов проводить дезинфекцию дверных ручек и тележек, а также следить за тем, чтобы покупатели стояли в очереди на расстоянии не менее метра друг от друга.

Запасы есть

Как пояснил «Известиям» Илья Власенко, товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме. По оценкам ритейлеров, запасов по основным товарным группам хватит почти на восемь недель. Наиболее популярны сейчас гречка, макароны, средства дезинфекции (например, антисептики) и туалетная бумага.

— У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины , — сказал представитель АКОРТ. — Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом.

гречка Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Илья Власенко отметил, что сейчас сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам и куда в ежедневном режиме нужно довозить продукцию из распределительных центров. Он подчеркнул, что ситуацию со снабжением контролируют правительство, местные администрации и сами ритейлеры. На прошлой неделе Минпромторг уже запрашивал у торговых компаний дополнительные данные о том, какой объем продукции находится в их распоряжении, а также о спросе на нее.

Минпромторг 16 марта разослал ритейлерам письмо с рекомендациями по работе в период противодействия коронавирусной инфекции (документ есть у «Известий»). Обращение направлено в АКОРТ, Ассоциацию компаний интернет-торговли, Ассоциацию малоформатной торговли и Союз независимых сетей. Так, ведомство предложило магазинам уменьшить очереди и предупреждать граждан о необходимой безопасной дистанции минимум в один метр друг от друга. Более того, сотрудникам сетей следует регулярно протирать поверхности, к которым чаще всего прикасаются покупатели: ручки тележек, POS-терминалы, дверные ручки. Также ритейлеры должны обеспечить постоянное наличие востребованных товаров в торговых залах и усилить их запасы.

Принесите со склада

Как сообщили «Известиям» в торговой сети «Лента», в целях профилактики компания увеличила количество уборок, а также проводит дезинфекцию поверхностей и тележек, измеряет температуру сотрудников.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сказали, что фиксируют рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет. В целом сейчас ситуация спокойная, подчеркнул представитель ритейлера.

— Мы полностью контролируем ситуацию с поставками: закупаем товары в больших объемах, в магазинах держим увеличенный запас базовой продукции, — сказали в компании. — На складах сформированы резервы продуктов питания (в первую очередь, бакалеи), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания и кормов для животных.

В торговой сети отметили, что при необходимости готовы увеличить интенсивность поставок в магазины за счет собственного и наемного транспорта. Компания следит за уровнем продаж и запасов, чтобы иметь возможность быстро реагировать на всплески спроса в любом из 65 регионов присутствия. Сейчас поставки осуществляются в нормальном режиме.

лента Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В пресс-службе «Ашан ритейл Россия» «Известиям» сказали, что в магазинах сети также наблюдается рост спроса на товары длительного хранения. По сравнению с предыдущей неделей продажи мясных консервов и гречневой крупы выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов — в 1,5 раза, а продажи туалетной бумаги — на 40%.

— Но, несмотря на это, магазины справляются с нагрузкой, полки заполнены товаром. Заказы продукции наибольшего спроса увеличены, поэтому дефицита в магазинах сети нет и не ожидается. Отгрузки товара происходят в обычном режиме. Мы призываем клиентов рационально подходить к совершению покупок и не делать слишком больших запасов, продукты в наших магазинах присутствуют в достаточном количестве, — подчеркнул представитель «Ашан ритейл Россия».

В пресс-службе Metro cash & carry «Известиям» сказали, что также наблюдают увеличение спроса на товары длительного хранения, средства гигиены. А в компании «Окей» отметили, что не прогнозируют дефицита даже при нынешнем уровне спроса. В распределительных центрах ритейлера создан достаточный товарный запас, чтобы обеспечить им магазины в течение длительного времени.

В «Утконосе» отметили, что по итогам прошлой недели прирост запасов сахара (одной из самых популярных марок) составил 192%, гречки — 236%, упаковок туалетной бумаги на 12 рулонов — 827%.

Некоторые сети уже проводят переговоры по поставке внеплановых объемов продовольственных товаров, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Запасы поставщиков позволяют отвечать на эти запросы, хотя вопрос оперативного согласования цен остается актуальным из-за роста себестоимости продукции после колебания курса валют.

— Объемы производства в стране значительно превышают потребление, а складские мощности позволяют быстро реагировать на изменения, чтобы обеспечить россиян всеми необходимыми товарами, — сказал эксперт. — Мы считаем, что рост спроса на указанные категории товаров носит временный характер.

Первый пошел

Первыми на ситуацию с коронавирусом отреагировали потребители в Москве и области. Объем продаж в гипермаркетах в столичном регионе за неделю, с 9 по 15 марта, вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который обработал 40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс магазинов.

Средний чек при этом увеличился в 1,5 раза — до почти 2,6 тыс. рублей. В супермаркетах и магазинах «у дома» объем продаж не изменился. Хотя средний чек увеличился на 2% (до 445 рублей) и на 9% (до 442 рублей) соответственно. Объем реализации товаров в других регионах страны в этих форматах торговли также не изменился, лишь продажи в гипермаркетах выросли на 1%.

магазин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков сказал «Известиям», что московские власти на прошлой неделе вводили немало ограничений. Как следствие, в выходные покупатели устремились в крупные магазины, где удобнее приобрести одновременно много различных товаров.

Вечером 16 марта Минсельхоз поручил регионам создать двухмесячный запас основных видов продовольствия. За ситуацией будут следить оперативные штабы во всех субъектах.