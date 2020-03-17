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Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 13 человек

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Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
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В Казахстане за сутки было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом, всего инфицированных в стране — 13 человек. Из них в Алма-Ате диагноз был подтвержден у 11 граждан, а в Нурсултане было выявлено двое заболевших. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили источники в министерстве здравоохранения республики.

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Официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип подтвердил случай заражения инфекцией нового типа у девочки 2018 года рождения, которая прилетела рейсом «Берлин—Минск—Алма-Ата» в пятницу 13 марта. Отмечается, что она была помещена в детскую инфекционную больницу Алма-Ата, передает «РИА Новости».

Двое других зараженных, мужчины 1966 и 1956 года рождения, прилетели из Москвы.

15 марта власти Казахстана приняли решение о закрытии госграниц на въезд — выезд, а в ранее в этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о вводе в стране режима чрезвычайной ситуации с 16 марта.

Накануне Россия заявила о приостановлении курсирования пассажирских поездов с Казахстаном, а российская авиакомпания «Аэрофлот» временно ограничила авиаперелеты в Алма-Ату, Костанай, Караганду, Нурсултан, Актау, Актобе, Шымкент и Атырау.

В республике уже отменены все общественные мероприятия, в том числе военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умер 7173 человек.

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