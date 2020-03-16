Прямой эфир
Сюжет:

Россия приостановит железнодорожное сообщение с Казахстаном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном временно прекращено из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба РЖД.

Осторожно, страны закрываются: как коронавирус меняет жизнь по всему миру
Страны Шенгена закрывают въезд, в Израиле отложили суд над премьером, а в США свернули предвыборные ралли

«В соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» («Казахстанские железные дороги») и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», — отмечается в сообщении.

С 16 марта на территории Казахстана введен до 15 апреля режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по обеспечению режима ЧС.

На период действия режима будет усилена охрана общественного порядка, важных государственных и стратегических, а также обеспечивающих жизнедеятельность населения объектов и функционирование транспорта. Токаев также отметил, что в случае необходимости режим ЧС в стране может быть продлен на новый срок.

Ранее в этот день власти Казахстана ввели ограничение на въезд и выезд в страну в связи с распространением коронавируса. Отмечалось, что меры не будут распространяться на граждан Казахстана, возвращающихся домой дипломатов, иностранцев, которые покидают страну. На грузовые перевозки запрет действовать не будет.

Согласно данным сервиса Worldometer, в Казахстане в настоящее время зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом, а в России — 93.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным на 16 марта, в мире заразились более 179 тыс. человек, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, а умерли 7071 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Белоруссии выразил сожаление из-за закрытия Россией границы
Испания усилит контроль на сухопутной границе из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020