Россия приостановит железнодорожное сообщение с Казахстаном

Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном временно прекращено из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба РЖД.

«В соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» («Казахстанские железные дороги») и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», — отмечается в сообщении.

С 16 марта на территории Казахстана введен до 15 апреля режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по обеспечению режима ЧС.

На период действия режима будет усилена охрана общественного порядка, важных государственных и стратегических, а также обеспечивающих жизнедеятельность населения объектов и функционирование транспорта. Токаев также отметил, что в случае необходимости режим ЧС в стране может быть продлен на новый срок.

Ранее в этот день власти Казахстана ввели ограничение на въезд и выезд в страну в связи с распространением коронавируса. Отмечалось, что меры не будут распространяться на граждан Казахстана, возвращающихся домой дипломатов, иностранцев, которые покидают страну. На грузовые перевозки запрет действовать не будет.

Согласно данным сервиса Worldometer, в Казахстане в настоящее время зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом, а в России — 93.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным на 16 марта, в мире заразились более 179 тыс. человек, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, а умерли 7071 человек.