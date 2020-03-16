Токаев заявил о возможности продления режима ЧП в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае необходимости режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса может быть продлен с 15 апреля на новый срок. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 16 марта.

«Режим чрезвычайного положения действует с 8:00 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено», — пояснил Токаев.

Казахский лидер подчеркнул, что указ предусматривает нужные меры для противодействия распространению болезни. «Усиливается охрана общественного порядка, введен запрет на проведение массовых мероприятий», — рассказал Токаев.

«Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники, кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться», — добавил президент Казахстана.

Ранее, 16 марта, казахские власти ввели ограничение на въезд и выезд в страну в связи с распространением коронавируса. Меры будут распространяться на граждан Казахстана, возвращающихся домой дипломатов, иностранцев, которые покидают страну. На грузовые перевозки запрет действовать не будет.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, которая является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

На утро 16 марта известно более чем о 169 тыс. заразившихся. Вылечились более 77 тыс. человек, умерли более 6,5 тыс. человек.