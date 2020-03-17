Стоп-стран: самые посещаемые города мира опустели

Папа римский Франциск покинул свою резиденцию и прибыл в Рим, чтобы помолиться за исцеление паствы от коронавируса в базилике Санта-Мария-Маджоре. Затем понтифик прошелся по опустевшим улицам итальянской столицы до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо, где хранится распятие, которому молились во время эпидемии чумы несколько столетий назад