Стоп-стран: самые посещаемые города мира опустели

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Пандемия коронавируса парализовала жизнь на самых популярных туристических направлениях. Площади, дворцы, музеи, в которых раньше было не протолкнуться, опустели и закрылись. Что происходит в самых популярных городах сейчас — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Италия сидит на карантине уже неделю. Венеция — один из основных туристических центров — полностью опустела. Даже одинокие туристы исчезли с улиц, а местные жители, которых выпускают по острой необходимости, держатся друг от друга на безопасном расстоянии
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Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Папа римский Франциск покинул свою резиденцию и прибыл в Рим, чтобы помолиться за исцеление паствы от коронавируса в базилике Санта-Мария-Маджоре. Затем понтифик прошелся по опустевшим улицам итальянской столицы до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо, где хранится распятие, которому молились во время эпидемии чумы несколько столетий назад
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
В Милане обнаружился первый больной среди мигрантов. Пациента и его соседей по комнате изолировали, помещение продезинфицировали, а часть беженцев перевезли в другое здание
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Фото: REUTERS/Nacho Doce
Испания села на карантин в субботу вечером. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку или больницу, в машине передвигаться по одному. Саграда Фамилия — главная достопримечательность и символ Барселоны — закрыта на неопределенный срок
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Oscar Gonzalez
В Мадриде за нарушение карантина оштрафованы десятки человек, один арестован. Более тысячи военнослужащих мобилизованы, чтобы контролировать ситуацию на улицах и отправлять людей по домам
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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Vit Simanek
Чехия с 16 марта запретила въезд в страну всем иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Выезд граждан из страны также запрещен. На востоке страны полностью закрыли два города и 19 сел в связи с резким ростом числа заболевших
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Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
В Берлине отменены все ранее запланированные мероприятия в государственных театрах, концертных залах и на оперных сценах, с 17 марта прекращаются занятия в общеобразовательных школах
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Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Австрия ограничила передвижения внутри страны и закрыла въезд из России, Великобритании, Нидерландов и Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images
Министр здравоохранения Британии заявил, что страну ожидают меры военного времени: отели могут быть переоборудованы в госпитали, а автопроизводителям придется выпускать медицинское оборудование. Всех граждан старше 70 лет собираются отправить на домашний карантин на неопределенный срок
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