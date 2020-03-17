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Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Несмотря на высокий уровень риска, ситуация с коронавирусом в России находится в целом под контролем. Об этом во вторник, 17 марта, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса.

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Говоря о тест-системах и вакцинах против коронавируса, российский лидер отметил, что РФ располагает всеми компетенциями и научной базой в этой сфере. «Объемы выпуска тест-систем по выявлению коронавируса необходимо нарастить», — отметил он.

Также глава государства потребовал от ответственных лиц бороться со слухами и спекуляциями вокруг масштабов распространения инфекции.

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.

По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

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