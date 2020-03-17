Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 21. По данным на 17 марта, в 26 регионах страны зафиксировано 114 случаев заражения.

Голикова добавила, что из 114 случаев коронавируса — 104 завозные, передает «Интерфакс». 109 инфицированных переносят пневмонию нового типа в легкой форме.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что на сегодняшний день проведено уже 110 тыс. исследований на коронавирус, и в ближайшую неделю их количество вырастет вдвое. В регионы уже поставлено 427 тыс. тест-систем на выявление COVID-19, необходимости тестировать всех граждан страны на коронавирус необходимости нет, подчеркнула она.

Накануне Голикова сообщила о 93 заболевших COVID-19 в России. По уточненным официальным данным на 17 марта, из больниц выписаны пять человек, передает «РИА Новости».

По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, ситуация с распространением коронавируса в РФ лучше, чем в мире. 17 марта Москва приняла решение о временной приостановке приема документов, оформления и выдачи всех видов виз иностранцам. С 16 марта ограничено авиасообщение России со странами ЕС, а также со Швейцарией и Норвегией. До этого полеты были ограничены с Китаем и Южной Кореей.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.