Россия временно прекратит выдачу виз иностранцам

Российские консульства и диппредставительства временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех видов виз. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Приостанавливается оформление всех видов виз, в том числе электронных.

Изменения не коснутся только отдельных видов граждан: дипломатов и членов их семей, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, а также обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

В МИД подчеркнули, что все меры — временные и обусловлены особыми обстоятельствами.

16 марта правительство России приняло решение ограничить въезд иностранцев в связи с распространением коронавируса. В тот же день кабмин принял решение о частичном закрытии границы с Белоруссией. В Кремле выразили надежду на понимание со стороны Минска, отметив, что каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.