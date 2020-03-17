Чернышенко рассказал о борьбе с фейковыми новостями про коронавирус

Регионы ведут эффективную борьбу против фейковых новостей о распространении SARS-CoV-2. Большую роль в ней играет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 17 марта.

Он подчеркнул, что с точки зрения медицины эпидемия не приняла «какие-то большие масштабы», чего нельзя сказать о «психологической эпидемии».

«И информационный центр помимо информирования о достаточности и эффективности усилий, которые предпринимает по вашему поручению правительство для предотвращения распространения коронавируса, еще занимается тем, что эффективно борется с так называемыми фейками и слухами», — цитирует Чернышенко «РИА Новости».

В пример он привел ситуацию в Краснодарском крае, когда в соцсетях появилась ложная информация о 32 скончавшихся от коронавируса. По словам Чернышенко, выявлением подобных сообщений занимаются искусственный интеллект и нейросети, которые быстро передают информацию операторам.

«Оператор связался с регионом, с выделенным человеком, с ним обсудил, который сказал, что это неправда. И тут же на региональном уровне через 20 минут уже было опровержение, а еще через два часа было опровержение на федеральном уровне», — сказал он.

Подобная ситуация произошла и в Алтайском крае, где фейковая новость появилась в родительском чате одной из школ.

«Система обнаружила даже аудиозапись, передала ее в центр, мы связались с главой региона, и он записал видеообращение. И тем самым мы фейковую новость купировали», — сказал вице-премьер.

Ранее во вторник Владимир Путин прибыл в центр по мониторингу, где ему показали работу сайта с информацией о распространении инфекции как в России, так и в мире.