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В Нижнем Новгороде выписали из больницы победившую коронавирус девушку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Нижнего Новгорода, у которой ранее был обнаружен коронавирус, выписана из больницы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 марта.

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Все взятые у нее анализы были отрицательными. Как отметил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, местные врачи провели все необходимые процедуры.

«У человека уже давно было хорошее самочувствие и не возникало никаких признаков болезни. Просто медикам требовалось время на то, чтобы исключить любую возможность передачи вируса», — отметил он.

Отмечается, что инфекция не выявлена ни у кого, с кем пациентка контактировала после возвращения в Россию.

6 марта нижегородское правительство сообщило, что у девушки 1993 года рождения, которая вернулась из поездки в Милан, выявлен коронавирус. Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились более 186,7 тыс. человек, умерли более 7,4 тыс.

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