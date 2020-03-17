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Ученые обнаружили связь между группой крови и вероятностью заболеть коронавирусом

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Обладатели II группы крови наиболее подвержены заболеванию пневмонией, спровоцированной новым коронавирусом. К такому выводу пришли китайские ученые, исследование опубликовано на портале medRxiv 16 марта.

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Ученые изучили анализы контрольной группы из 3694 человек, которые не заражены инфекцией, и обнаружили, что I группа крови была у 33,84%, II — 32,16%, III — 24,90%, IV — 9,10%.

Затем специалисты проанализировали тесты 1,775 тыс. (из которых 206 уже умерли) зараженных пациентов в уханьской больнице Wuhan Jinyintan Hospital. Выяснилось, что пациентов со II группой крови было больше — 37,75%. С I группой были 25,80%, с III — 26,42%, с IV — 10,03%.

Такие же результаты показали исследования из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.

Таким образом, люди со II группой крови чаще других встречаются среди инфицированных пациентов, поэтому для них заболевание опаснее, чем для остальных.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились более 186,7 тыс. человек, умерли более 7,4 тыс.

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