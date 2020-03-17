Группа «Руки Вверх» отменила тур по Казахстану и РФ из-за коронавируса

Музыкальная группа «Руки Вверх» из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 приостановила гастрольный тур по России и Казахстану. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил лидер группы Сергей Жуков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Нам нелегко это писать, но сейчас не время для нашего с вами праздника. Важнее – позаботиться о близких и их здоровье. В каждом городе на наших концертах собираются десятки тысяч человек, и мы не можем рисковать их здоровьем», — написал он.

Отмечается, что группа уже ведет переговоры с концертными площадками об установлении новых концертных дат.

16 марта сообщалось, что в Московской области приостановлено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и любых иных массовых мероприятий до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. Ранее власти Москвы также издали соответствующий указ.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с заражением коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.