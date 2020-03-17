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РПЛ остановит матчи чемпионата России до 10 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская премьер-лига (РПЛ) остановит проведение чемпионата России по футболу как минимум до 10 апреля. Об этом рассказал один из участников общего заседания клубов.

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Окончательное решение будет зависеть от ситуации с развитием коронавируса, передает «Спорт-Экспресс».

Как отмечает «Газета.ру», до 10 апреля также остановлены все футбольные соревнования, проводимые под эгидой РФС.

16 марта владелец «Спартака» Леонид Федун допустил возможность завершения чемпионата России по футболу сейчас, после 22 этапов из 30. По его словам, клубы несут огромные потери в связи с распространением вируса, и как они переживут эту ситуацию, непонятно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

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