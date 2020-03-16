Федун рассказал о варианте завершения чемпионата России по футболу

Владелец «Спартака» Леонид Федун допускает, что в связи с распространением коронавирусной инфекции чемпионат России по футболу нужно будет завершить и подвести итоги уже сейчас. После зимней паузы в сезоне команды сыграли три тура, до конца чемпионата — еще 8 из 30.

«Ситуация тяжелейшая! Один из вариантов — закончить этот чемпионат и подвести итоги», — сказал Федун в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Миллиардер не знает, что будет с российскими клубами в связи с огромными финансовыми потерями. По его словам, такой ситуации еще никогда не было.

«В РПЛ есть игроки, которые получают по миллиону рублей в день, а доходы за это время — ноль! Негативные факторы наложились друг на друга. Нет возможности привлекать спонсоров, нет поступлений из других источников, валюта улетела. А зарплату надо продолжать платить, никто же контракты не приостанавливает, при том, что игроки ничего не будут делать. Такого вообще никогда раньше не было. Как это все клубы переживут? Я не знаю», — констатировал Федун.

Владелец «Спартака» также заметил, что «коронавирус может вообще продлиться до конца этого года». При этом у него есть немногим более оптимистичный прогноз: «Мне специалисты говорили, что это закончится в лучшем случае осенью».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы. Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференцию с представителями 55 своих ассоциаций, с которыми обсудит будущее всех прерванных турниров. В то же время руководители клубов Российской премьер-лиги примут решение о приостановке чемпионата.

В Тинькофф — РПЛ после 22 туров на первом месте идет «Зенит», у лидера и чемпиона России — 50 очков. Далее в пятерке лучших располагаются: «Локомотив», «Краснодар» (по 41 очку), «Ростов» (38) и ЦСКА (36). «Спартак» занимает 8-е место с 28 очками, столько же у тульского «Арсенала» (седьмое место), на два больше — у «Динамо» (шестая строчка).