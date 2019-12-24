Федун включил четырех футболистов «Спартака» в топ-5 игроков года

Владелец и президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун включил четырех игроков своей команды в топ-5 футболистов России в 2019 году. Голосование по определению лучшего футболиста года провели Российский футбольный союз (РФС) и издание «Спорт-Экспресс».

РФС и «Спорт-Экспресс» организовали опрос 16 профессиональных тренеров (главный тренер сборной, действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды), 16 топ-менеджеров (руководители РФС, ведущих клубов и лиги) и 16 журналистов издания, каждый из которых называл свои пятерки лучших. Также в голосовании приняли участие болельщики, которые выбирали из расширенного круга кандидатов. Игроком года был признан форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба. В топ-3 также вошли полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин и польский полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Федун назвал следующую пятерку: защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин, защитник Самюэль Жиго (все — «Спартак»), нападающий Сердар Азмун («Зенит») и вратарь Александр Максименко («Спартак»).

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поставил на первое место Крыховяка, в его пятерку также вошли Джикия, Головин, полузащитник Зелимхан Бакаев («Спартак») и полузащитник Алексей Миранчук («Локомотив»).

В то же время генеральный директор «Зенита» Александр Медведев включил в свою пятерку таких игроков: Дзюба, защитник Бранислав Иванович («Зенит»), Головин, вратарь Матвей Сафонов, нападающий Иван Игнатьев (оба — «Краснодар»).

У главного тренера «Зенита» Сергея Семака топ-5 выглядит так: Дзюба, Крыховяк, Азмун, полузащитник Вильмар Барриос («Зенит»), полузащитник Никола Влашич (ЦСКА).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил в топ-5 игроков национальной команды, в его список вошли: Дзюба, Джикия, Головин, полузащитник Магомед Оздоев («Зенит»), полузащитник Денис Черышев («Валенсия»).

«Спартак» занял пятое место в чемпионате России-2018/19 и занимает 10-е после 19 туров сезона-2019/20. «Зенит» в мае выиграл золото и лидирует с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя в РПЛ.