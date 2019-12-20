«Черчесов отлично готовит команду физически и тактически»

В отечественном футболе за последние несколько лет произошла смена поколений. Летом нынешнего года карьеру завершил полузащитник Александр Самедов, который был настоящим символом РПЛ. За 15 лет он успел дважды поиграть за «Спартак» и «Локомотив», а также выступал за «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». Кроме того, футболист регулярно вызвался в сборную России, став одним из ее лидеров на успешном домашнем чемпионате мира-2018, где наша команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала. «Известия» встретились с Александром Самедовым после товарищеского матча в «Лужниках», где он играл против команды своего экс-партнера по «Спартаку» и сборной Романа Павлюченко и журналистов. Футболист рассказал о своих путешествиях, агентской деятельности и оценил перспективы национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.

— Возвращаясь в «Лужники» после домашнего чемпионата мира, ощущаете что-то особенное?

— Я сюда возвращаюсь каждую неделю по два-три раза. Мы здесь часто играем с теми, кто уже завершил карьеру. Поверьте, это очень интересно и здорово. Мне нравится в «Лужниках» — здесь отличные поля.

— Тяжело без футбола?

— Не могу сказать, что я вообще без футбола. Но без профессионального спорта, конечно, непросто. Так что стараюсь несколько раз в неделю играть.

— Большую часть жизнь у вас были ежедневные тренировки и жесткий режим. Что оказалось самым сложным, когда это закончилось?

— Не сказал бы, что есть какие-то сложности. Я переключился на семью. Мне есть чем заниматься — тот же бизнес. Да и футбола хватает. Но, конечно, я привык к режиму. Скучаешь по сборам, не хватает эмоций. Но есть и плюсы — появилось больше времени на семью.

— Чем восполняете недостаток эмоций? Может быть, путешествия или активные виды спорта?

— Из спорта — только футбол. Хотя недавно, кстати, ездил в США. Осуществил свою мечту — побывал на играх НХЛ и НБА. А также на «Формуле-1». Сейчас еще надеюсь, что подтвердят бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Очень бы хотел полететь на их третий поединок. Так что всё клёво.

— Удалось встретиться с кем-то из россиян в НХЛ?

— Летал в Нью-Йорк, я болельщик «Рейнджерс», побывал на их матче. Заехал в Вашингтон, там я общаюсь больше с Женей Кузнецовым, но увиделись и с Сашей Овечкиным. Там, конечно, реально круто — настоящее шоу. Люди приходят на матчи, как на отдых.

— Если сравнивать спортивные мероприятия в Европе и США, это совсем разные вещи?

— В Европе я недавно был на матче «Боруссии» в Дортмунде. Там, конечно, тоже всё для людей. В Америке вообще не увидел никакой агрессии на трибунах. Все поддерживают свои команды и никаких оскорблений. Люди сидят на трибунах спокойно, едят бургеры и болеют за своих в любой ситуации.

— Российским болельщикам надо стремиться к этому, или у нас свой путь в этой культуре?

— Я мало где был, но тот же хоккейный СКА в КХЛ, насколько я знаю, берет за основу картинку и модель НХЛ и стремится к этому.

— А если говорить про футбол, где важная часть культуры болельщиков — это агрессия...

— Тут опять же непросто сравнивать, потому что я не знаю, как болеют на футболе в Америке. Но, если сравнивать с Европой, там тоже без агрессии никуда. В США всё-таки всё совсем по-другому, как мне кажется. Люди реально ждут дни матчей, чтобы прийти на стадион с семьей, отдохнуть, потратить деньги, а игроки просто развлекают публику.

— Было много разговоров, что по окончании карьеры вы займетесь агентской деятельностью. Это к чему-то привело?

— Потихоньку приводит. Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку.

— С учетом вашего статуса вы можете предложить свои услуги топовым игрокам?

— Всё постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.

— Тяжело это?

— Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми.

— К вам как к известному футболисту другие агенты как относятся?

— Мне всё равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь — я знаю их, они меня. У каждого свой путь.

— В качестве игрока вы были достаточно открытым человеком. Агентская деятельность как-то повлияет на вашу медийность?

— Не то чтобы я стану прямо агентом. Да, мы строим агентство, пробуем этим заниматься. А что касается медийности, то у каждого своя ситуация и своя правда. Кто-то хочет быть в тени, а кто-то открыт. Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу сейчас сказать, буду я закрытым или открытым.

— Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, но смазала концовку отбора поражением от Бельгии. На данный момент это команды совершенно разного уровня?

— Самое главное, что задача выхода в финальную часть была решена. А дальше уже посмотрим. Мне кажется, на Евро Россия будет играть с той же Бельгией уже совсем в другой футбол.

— В первую очередь из-за подготовки?

— В том числе и из-за этого. У команды будет месяц на подготовку, ребята станут тренироваться вместе и должны к турниру прийти к единому знаменателю. А тренеры наверняка тщательно изучат соперников.

— Все говорят, что наставник сборной Станислав Черчесов умеет подводить команду к большим турнирам. В чем заключается суть этой подготовки?

— Команду отлично готовят в физическом плане. Также идет очень сильный тактический разбор соперников. Рассматриваются все мелочи.

— Нашу нынешнюю группу на Евро-2020 можно сравнить с той, что была четыре года назад? Тогда стартовую игру проводили против фаворита — Англии, сейчас — Бельгии. Также в группе были Словакия и Уэльс — теперь Финляндия и Дания. Какие нужно сделать выводы, чтобы не допустить провала в этот раз?

— Сейчас у нас уже совсем другая команда, другое поколение, другой тренерский штаб. Всё иначе. Так что не стоит сравнивать эти два турнира.

— Тогда как оцените наши перспективы на ближайшем Евро?

— Понятно, что Бельгия — фаворит. С Данией шансы 50:50. Считаю, что мы с ними сопоставимы по уровню.

— Но с датчанами у нас всё-таки выездной матч, который будет последним в группе. Это окажет давление?

— Не знаю, может быть, мы к этому моменту уже обеспечим себе выход из группы. Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге. Почему бы с той же Бельгией не зацепить очки? А затем, дай Бог, обыграть Финляндию и во всеоружии подходить к матчу с Данией.

— Завершилась первая часть чемпионата России. Многие говорят, что интриги не осталось, так как у «Зенита» 10 очков преимущества, и питерцы уже почти чемпионы. Согласны?

— Математические шансы у преследователей «Зенита» ещё остались. Но отыграть такой отрыв, конечно, будет очень сложно.

— Можно ли сказать, что «Зенит» начал доминировать в российском футболе, ведь он идет уже ко второму подряд уверенному чемпионству?

— Да, можно сказать, что питерцы доминируют в чемпионате России.

— «Спартак» отстает от «Зенита» на 23 очка. Для красно-белых нынешний сезон уже потерян?

— Думаю, они сделают акцент на Кубке России. Всё-таки сейчас у команды новый главный тренер, у которого впереди полноценные предсезонные сборы. Наверное, произойдут какие-то изменения в составе. Тем не менее думаю, что приоритетная цель — Кубок. Можно побороться за место в пятерке РПЛ, но отставание очень серьезное.

— Чем нынешний сезон может быть полезен для «Спартака»?

— Появились новые имена, лидеры. Строится новая команда. Из прошлого состава уже почти никого не осталось. Пришел новый тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско, и изменения видны уже сейчас. «Спартак» стал играть более дисциплинированно. После сборов должно стать понятно, как будет выглядеть команда в следующем сезоне.

— Через несколько месяцев после вашего ухода из «Спартака» сменился весь руководящий и тренерский штаб клуба. Если бы это случилось раньше, ваша карьера могла закончиться иначе (Самедов покинул «Спартак» за три месяца до окончания контакта, доигрывал сезон в «Крыльях» и завершил карьеру)?

— Наверное, нет. Думаю, всё было предрешено.