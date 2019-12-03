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Бронзовый песок: отечественные «пляжники» вернулись на пьедестал ЧМ

Футболисты сборной России стали призерами первенства планеты после четырехлетнего перерыва
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Фото: fifa.com
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Завоеванная в ночь на понедельник российской сборной по пляжному футболу бронза мирового первенства в Парагвае стала несомненным успехом. Команда, приучившая страну к большим победам в начале 2010-х годов, в 2017-м неожиданно не смогла пробиться на чемпионат мира. И это стало большим разочарованием.

По мнению экспертов, случившийся взлет совсем неудивителен — часть звездного состава сборной России по-прежнему в строю. Плюс еще добавилось несколько интересных новичков. Трудится на своей должности и главный тренер Михаил Лихачев, приведший команду ко всем ее большим победам.

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— Мы всегда находимся в элите пляжного футбола, — сказал «Известиям» член исполкома РФС и зампред комитета по разновидностям футбола Сергей Анохин. — Сейчас сборная России располагается на втором месте в мировом рейтинге после Бразилии. Прошлый чемпионат мира 2017 года мы пропустили только из-за несправедливого регламента отбора и досадной неудачи в матче с Польшей (3:5). Считаю, что та схема была неправильной, не может судьба топовых сборных уровня России решаться в единственной встрече. А в 2015 году мы были третьими на ЧМ. В нынешнем сезоне на всех турнирах выступили достойно — практически везде в призерах. Конечно, чемпионат мира, завершавший год, был крайне важным. И ребята достойно выступили, завоевав бронзу. Хороший результат, с которым я поздравляю наших болельщиков и команду.

В России пляжный футбол начал активно развиваться в середине 2000-х годов. Ранее, в середине 1990-х, наша сборная участвовала в ЧМ, но тогда эти турниры не были в ведении ФИФА и считались неофициальными. В 2007 году россияне попали на первый полноценный ЧМ. Многие из той команды до сих пор выступают. К примеру, нынешний капитан Антон Шкарин, а также Дмитрий Шишин и Алексей Макаров играли за сборную на прошедшем мировом первенстве в Парагвае. Именно они, а также вратарь Андрей Бухлицкий и экс-капитан Илья Леонов составляли костяк команды в начале 2010-х годов, когда россияне два раза подряд выигрывали золото ЧМ — в 2011 и 2013 годах.

Благодаря этим победам, «пляжники» и их главный тренер Михаил Лихачев стали настоящими звездами. Хотя прежде широкий круг болельщиков знал о них лишь то, что в их составе есть экс-вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов. Он был дублером основного голкипера Андрея Бухлицкого на золотых ЧМ.

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В 2015 году россияне завоевали бронзу первенства планеты, а также победили на Европейских играх в Баку, повторив этот успех минувшим летом в Минске. Сейчас третье место на ЧМ завоевывали не только звездные Шкарин, Шишин и Макаров, а также завершившие карьеру и вошедшие в тренерский штаб Лихачева Леонов и Бухлицкий.

— Уходящее десятилетие — золотое для отечественного пляжного футбола, — продолжил Анохин. — Ряд игроков из команды, дважды выигрывавшей ЧМ, уже закончили выступать, но нашли себя на тренерском поприще, как те же Леонов и Бухлицкий. Они помогают молодежи лучше готовиться к матчам и турнирам, зная сильные и слабые стороны ребят, с которыми вместе играли. У нас есть сейчас в сборной сплочение ума, таланта и оптимального возраста. Мы видим, что подрастает достойная смена. Тут и много забивающий Федор Земсков, и проявивший себя как один из лидеров Андрей Новиков, и блестяще проведший турнир Кирилл Романов. Я уверен, что и дальше в нашем пляжном футболе будут появляться новые лица, молодые игроки. И развитие игры в стране продолжится в том же темпе, что и раньше.

На ЧМ в Парагвае подопечные Лихачева вышли из группы с Сенегалом, Белоруссией и ОАЭ. В четвертьфинале они выбили действующего чемпиона и фаворита турнира Бразилию (4:3). В полуфинале лишь в дополнительное время проиграли Италии (7:8). А в матче за третье место одолели Японию (5:4).

— Любая победа идет в общую копилку нашего футбола, — заявил «Известиям» член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Мы были близки к финалу, обидным образом проиграв в полуфинале итальянцам. Но и третье место на мировом первенстве, считаю, хорошим результатом. Особо хочется отметить главного тренера Михаила Лихачева. Знаю о нем не понаслышке, он опытный и титулованный специалист, который внес огромный вклад в это достижение.

Чемпионом мира 2019 года стала Португалия. Следующее первенство планеты пройдет в 2021 году в Москве. Россия впервые примет самый престижный турнир пляжного футбола.

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