«В чемпионате России мы параллельно развиваем сборную Бразилии»

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий пережил третью операцию на колене. В дальнейших планах одного из самых узнаваемых и харизматичных российских «пляжников» — продолжить выступления на профессиональном уровне, а затем полностью сосредоточиться на тренерской деятельности (в новом сезоне Андрей Бухлицкий стал тренером вратарей сборной России по пляжному футболу).

В интервью «Известиям» титулованный голкипер подвел итоги завершившегося в ОАЭ Межконтинентального кубка, откуда сборная России вернулась с серебряными медалями.

— В предыдущем интервью вы говорили, что 21 ноября вам предстояла очередная операция. Расскажите, как всё прошло?

— 19 ноября я вылетел в Сингапур и 21 ноября был прооперирован.

— Вы также говорили, что операция была под большим вопросом. Как разрешилась ситуация?

— Факт операции никогда не был под вопросом. А вот факт наличия необходимого количества денег был нерешенным до конца. В итоге вся сумма была собрана, чему я безумно рад.

— Сколько в итоге собрали денежных средств?

— Немногим более 1 млн рублей, то есть столько, сколько и не хватало. Всего на заключительную операцию нужно было около 2,5 млн.

— Настало ли время благодарить всех тех, кто вам помог?

— Как и в предыдущий раз, я пока не буду называть всех имен. Скажу только, что это были и действующие футболисты, и завершившие карьеру игроки, и друзья, и простые, правда, теперь уже непростые для меня, болельщики.

Важное участие в сборе средств принял президент пляжного «Локомотива» Виталий Погодин и председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков. Непосредственно же моим «делом» занималась первый заместитель председателя РФСО «Локомотив» Ольга Панкова, которая «напомнила» про мою проблему. Отдельную благодарность хотелось бы выразить и вашему изданию за публикацию, на которую и обратили внимание вышеперечисленные люди и организации.

— Если верить статистике, то насколько «полезной» является такая операция?

— Она достаточно редкая, так как постановка двух связок — очень большой объем работы. Сложность при этом также высокая. Несмотря на всё это, врач сказал, что буду играть.

— Как ваш организм перенес это многочасовое хирургическое вмешательство?

— Я долго был под наркозом, очень тяжело «отходить» было, но я знал, что проснусь с новым коленом, что придало мне сил.

— Вы буквально за неделю до операции вернулись из ОАЭ, где сборная России по пляжному футболу заняла второе место на Межконтинентальном кубке. Можно ли считать это хорошим результатом?

— На данный момент это то, что мы заслуживаем. Просто мы приучили наших болельщиков к первым местам, а это время немного прошло. Теперь опять возвращаемся в финалы. Хорошо, что второе место заняли, обыграв по пути бразильцев. Команда есть, но надо вносить коррективы, чтобы побеждать в финалах. На сегодняшний день второе место на серьезном турнире — достойный результат.

— Финал против Ирана не задался, что было видно даже не самым искушенным болельщикам. Что произошло?

— Матч с бразильцами очень вымотал и физически, и психологически. В финалах надо искать скрытые резервы. Именно над этим надо работать. Можно сказать, что мы встали на «золотые лыжи». Осталось заставить их ехать.

— Можно ли говорить, что преемственность поколений есть?

— Да, безусловно. Надо при этом понимать, что ничего не будет здесь и сейчас. Должно пройти определенное время. Есть трудности, которые ясны и понятны. Например, впервые в Евролиге мы заняли четвертое место, до этого ни разу не выпадая из призов. Есть над чем работать, и есть кому работать. Уверен, что этот год был плацдармом для следующего.

— Что изменилось в мировом пляжном футболе за последние полгода?

— Стало заметно то, что команды, которые раньше воспринимались условно проходными, теперь являются серьезным соперником. Например, сборная Египта поднялась в разы, при встрече с ними непросто будет любому сопернику. И таких команд очень много, что говорит о прогрессе нашего вида спорта во всем мире.

— А что в таком случае происходит с записными фаворитами: Испанией, Бразилией? Какой у них прогресс?

— Сборная Бразилии продолжает идти по своему пути: все десять полевых игроков играют в чемпионате России. Для нас это хороший показатель, но получается, что мы параллельно развиваем и их сборную. И это длится уже очень давно. Бразильцы играют в грубый, прагматичный футбол, карнавал ушел на второй план. Мы их уже научили.

— Можно ли сказать, что русская калинка-малинка сменила бразильскую самбу?

— Да, на все сто процентов.

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