Женская сборная России впервые завоевала Кубок Европы по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу завоевала Кубок Европы. Российская национальная команда впервые принимала участие в данном турнире.

Россиянки в финале встретились со сборной Испании и одержали победу со счетом 2:0, сообщает телеканал RT.

Бронзу завоевала швейцарская команда, которая в матче за третье место оказалась сильнее англичанок (6:3).

Кубок Европы проводится с 2016 года. На турнире, прошедшем в 2016 году, победу одержала сборная Испании, а в 2017-м — сборная Англии.

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