Прямой эфир

Женская сборная России впервые завоевала Кубок Европы по пляжному футболу

0
Фото: ТАСС/Гердо Владимир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женская сборная России по пляжному футболу завоевала Кубок Европы. Российская национальная команда впервые принимала участие в данном турнире.

Россиянки в финале встретились со сборной Испании и одержали победу со счетом 2:0, сообщает телеканал RT.

Бронзу завоевала швейцарская команда, которая в матче за третье место оказалась сильнее англичанок (6:3).

Кубок Европы проводится с 2016 года. На турнире, прошедшем в 2016 году, победу одержала сборная Испании, а в 2017-м — сборная Англии.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Топ-клуб Италии заинтересовался футболистом сборной России Фернандесом
Уругвайский арбитр рассудит Францию и Бельгию в полуфинале ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017