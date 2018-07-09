Уругвайский арбитр назначен на матч Франция – Бельгия полуфинала ЧМ

Судья из Уругвая Андрес Кунья возглавит бригаду арбитров на матче полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Сообщается, что ассистентами Куньи станут его соотечественники, а четвертым и резервным рефери – судьи из Мексики.

Игра пройдет 10 июля на стадионе в Санкт-Петербурге. Известно, за ходом матча с трибун будут наблюдать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Бельгии Шарль Мишель. Второй финалист мундиаля определится в матче команд Хорватии и Англии. Они сразятся 11 июля на московской арене «Лужники».