Премьер Бельгии посетит полуфинал ЧМ-2018 в Петербурге

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует посетить во вторник, 10 июля, матч полуфинала чемпионата мира по футболу. В Санкт-Петербурге состоится игра между сборными Бельгии и Франции, сообщает «Интерфакс».

«Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федерацию события, потому что футбол — это действительно спорт, который объединяет», — заявил глава бельгийского правительства.

Мишель добавил, что в стране гордятся национальной сборной, «которая позволяет развиваться многим индивидуальным талантам, но играет коллективно и забивает вместе».

На матч 10 июля планирует также прилететь президент Франции Эммануэль Макрон. В пресс-службе французского лидера отметили, что 6 июля в президентской резиденции он наблюдал за игрой между национальной сборной и командой Уругвая.