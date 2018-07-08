Идеальная неудача

Сборная России выбыла из чемпионата мира самым достойным способом из всех существующих: не уступила грозному сопернику в основное время, отыгралась после пропущенного гола в овертайме, проявив недюжинный характер, и сохраняла надежду на успех до последнего удара в серии пенальти. О главных событиях минувшего игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Не переживай, Марио!

За этот проигрыш нашу команду можно даже благодарить — столь же искренне и страстно, с таким же восторгом, как за две разгромные победы на старте чемпионата и перескок через Испанию. Он ничем не отличается от победы, если постараться не замечать того печального факта, что до полуфинала ЧМ было рукой подать — один незабитый одиннадцатиметровый.

Ничья с Хорватией при равных шансах и обоюдоострой игре, с Хорватией, которая уничтожила 3:0 команду Лео Месси и уже на втором подряд крупном турнире произвела после группового этапа самое сильное, почти чемпионское впечатление, — можно ли требовать большего от ребят, которые прорывом в четвертьфинал и так превзошли самих себя?

В персональном преломлении этот проигрыш получился еще и трогательным. Марио Фернандес, уже полностью обрусевший бразилец, великолепно отыгравший весь чемпионат, но вчера выглядевший слабее обычного (видно, устал), нашел в себе силы на взлет и точный удар головой на 115-й минуте, а потом не нашел их на пенальти и допустил роковой промах.

неудача Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

За это всегда и везде подвергают жесткой обструкции. Люди, из-за которых на ЧМ проигрывались послематчевые серии, входят в историю национального футбола черными пятнами, их имена остаются там кляксами. Но в Марио никто не бросил не то что камня — песчинки. Кажется, вся страна была готова броситься утешать его: с кем не бывает!

Этим промахом подтвердился закон футбола: в средних командах решающий пенальти не забивает кто угодно, в хороших — только лучший игрок. Нечаянно исполнив это предписание, сборная России словно подчеркнула: за этот чемпионат, за эти пятьдесят дней — с начала сборов до четвертьфинала — она превратилась из слабой команды, занимавшей в рейтинге ФИФА самое низкое место из всех тридцати двух команд-участниц ЧМ, в хорошую. Заслужившую любовь, почет и уважение.

Мужик сказал — мужик сделал

Отдельный респект — Станиславу Черчесову, который два года плевал на общественное мнение и честно выполнял свою работу. Настоящий мужик: обещал подготовить команду к

чемпионату миру — сдержал свое слово. Да как подготовил! Хотя, в общем-то, умные люди верили, что у него получится.

Когда через два месяца стартует Лига наций, я думаю, ни у кого в мире не будет сомнений в том, кто фаворит в нашей группе-тройке с Турцией и Швецией. Ведь почти все футболисты сборной, выходившие на поле, выложились на этом чемпионате по максимуму и поднялись на следующую ступень мастерства, а то и на две. Это не относится только к ветеранам — Акинфееву, Игнашевичу, Жиркову, Самедову, Дзагоеву, выступившим на привычном для них высоком уровне, и к тем, кто сыграл совсем немного и не успел или не имел возможности себя проявить — Ал. Миранчуку, Гранату, Ерохину, Смольникову. Впрочем, Гранат надежно отыграл свой отрезок против Испании, а Ерохин похвально старался, выходя на замену в обоих матчах плей-офф.

неудача Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin

При этом Акинфеев с Игнашевичем несколько раз по-настоящему восхитили, а Дзагоев, судя по тому, как он выглядел в те 20 минут в самом начале ЧМ и столько же в самом конце, которые отвела ему судьба, вполне мог стать и лучшим футболистом всего чемпионата — настолько шикарно он играл в обоих случаях.

AKR_7418 Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев 2018-07-07T211124Z_1472382081_RC1C02A681F0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Фото: REUTERS/Carl Recine 2018-07-07T211010Z_1413955335_UP1EE771MSXM5_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Фото: REUTERS/Carl Recine AKR_7391 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев 2018-07-07T194918Z_1190395122_UP1EE771J25LP_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Болельщики сборной России Фото: REUTERS/Евгений Реутов 2018-07-07T195013Z_1752999163_RC1D46D8CBB0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO-MOOD-(1) Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре Фото: REUTERS/Антон Ваганов 2018-07-07T195747Z_933546488_RC181A39FFA0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO-MOOD Военнослужащие Ростова-на-Дону болеют за сборную России Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров 2018-07-07T195712Z_1809387495_RC171A8BE560_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен (слева) и нападающий сборной России Федор Смолов Фото: REUTERS/Carl Recine RIAN_5581842 Болельщик сборной России Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина AKR_5039 Игроки сборной России радуются голу, забитому в ворота Хорватии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев RIAN_5581845 Болельщица сборной России Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов RIAN_5582374 Болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии Фото: РИА Новости/Нина Зотина RIAN_5582516 Вратарь сборной России Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина Болельщики сборной России Фото: REUTERS/Jorge Silva Болельщики сборной России Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva RIAN_5582531 Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов RIAN_5582346 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов AKR_7112 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев 2018-07-07T205805Z_2036309624_RC11F149F1C0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-RUS-CRO Российский форвард Федор Смолов последним покинул поле Фото: REUTERS/Henry Romero AKR_7228 Голкипер Игорь Акинфеев после серии пенальти Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Жажда личных подвигов

И все-таки нельзя умолчать о том, что один игрок провалил чемпионат, причем с первой до последней минуты. Есть подозрение, что Федор Смолов рассматривал его как площадку для сольных номеров, рассчитывал показать здесь все свои умения и таланты, впечатлить публику и наполучать призов и орденов. А столкнувшись с реальностью, с отказом противников потакать его желаниям, задергался. Ничем иным не объяснить его неловкие трюки с мячом, начиная с первого касания в матче открытия с Саудовской Аравией, постоянные заминки в действиях, потери на ровном месте, передачи в никуда, корявые обводки.

Практически все без исключения его действия на протяжении пяти матчей были неправильными, а более половины — такими, словно он и в футбол-то раньше не играл. И

всякий раз становилось очевидным, что в каждом эпизоде он хочет что-нибудь вытворить, заработать овации, что, получая мяч около штрафной, он думает о славе, о бомбардирском реестре, а не о пользе для команды и не о партнерах — всё остальное вокруг него просто переставало существовать.

неудача Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Жажда личных подвигов затмевает разум и пускает кровь по жилам в обратном направлении. Оттого и происходят нелепости на каждом шагу: футболист лихорадочно ищет способа исправить ситуацию, поймать-таки удачу, зацикливается на этом — и перестает контролировать себя и обстановку, впадает в прострацию.

Стоит ли удивляться, что когда хорваты забивали второй гол, последним «на линии огня» был именно Смолов — но он даже не шелохнулся, чтобы отбить мяч? Хотя достаточно было всего лишь дернуть ногой. И он же с четко читаемым выражением ужаса в глазах смазал первый пенальти. Окончательно уничтожив себя — в тот момент еще, слава богу, не команду — на этом чемпионате.

Вперед, в будущее!

Остальные же наши ребята прямо на глазах заметно выросли и возмужали. Даже опытные Кудряшов и Газинский, не говоря уже о Головине, Зобнине, Кузяеве, а особенно о Кутепове, который наконец-то — и как! — начал оправдывать розданные ему авансы, став, наряду с великолепным Игнашевичем, завершившим вчера карьеру, оплотом сборной.

Неотразимо смотрелся одухотворенный Дзюба, новых красок добавила футболка сборной и прежде яркой игре Фернандеса, раскрылся во всем блеске Черышев, наколотивший голов-красавцев, один другого умопомрачительнее. Как знать, не захочет ли теперь «Реал» вернуть назад своего воспитанника, забившего на ЧМ не меньше Криштиану Роналду, а если считать только голы с игры — то вообще больше всех?

неудача Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Немного жаль, все-таки, что не удалось пройти Хорватию. Глядя на то, как играет Англия, — то есть, напрягая все силы, чтобы не отвернуться, глядя на то, как играет Англия, — возникала твердая уверенность в том, что ее мы обыграли бы безо всяких пенальти. Ну ничего, в следующий раз! В то, что он обязательно будет, теперь, кажется, верит вся страна.

1/2 финала, матч Франция–Бельгия на сайте «Спорт-Экспресс»