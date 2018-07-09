Дзюба и Черышев попали в сборную открытий ЧМ-2018

Два игрока сборной России по футболу — нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев — вошли в символическую сборную игроков, совершивших наибольший прорыв на чемпионате мира 2018 года, по версии телеканала ESPN.

Футболисты стали лучшими бомбардирами сборной России на чемпионате мира. В активе Черышева четыре гола, Дзюба смог поразить ворота соперников трижды.

На ЧМ-2018 российской команде удалось дойти до четвертьфинала турнира, это лучший результат в истории национальной сборной на мундиалях. По прилету в Москву из Сочи, где проходил матч 1/4 финала с хорватами, футболисты провели встречу с болельщиками. Прорыв россиян на турнире оценили в ФИФА.