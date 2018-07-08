Черчесов заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в Катаре‍

Сборная России покажет более высокий результат и пройдет дальше 1/4 финала на чемпионате мира в 2022 году в Катаре. Об этом в воскресенье, 8 июля, заявил тренер российской команды Станислав Черчесов.

«Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше», — сказал специалист на встрече с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах, передает «Интерфакс».

Черчесов отметил, что болельщики также были игроками сборной, поэтому на ЧМ-2022 без них будет сложно.

«Так что все туда», — добавил тренер.

Сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Первый мяч забил 6-й номер российской команды Денис Черышев. Вскоре хорваты сравняли счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

В овертайм на 101-й минуте ворота россиян поразил хорватский защитник Домагой Вида. На 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов и сравнял счет 2:2. Дополнительное время закончилось ничьей, однако после серии пенальти удачливее оказалась национальная команда Хорватии — 4:3.

После матча Черчесову позвонил президент России Владимир Путин. Он выразил поддержку футболистам и поблагодарил их за красивую игру.