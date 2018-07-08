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ФИФА изучит высказывания хорватского футболиста после матча ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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ФИФА изучит ситуацию, связанную с поведением футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды, который кричал лозунг «Слава Украине» после матча четвертьфинала чемпионата мира с командой России. Также проверка коснется бывшего полузащитника Огнена Вукоевича, являющегося членом тренерского штаба.

«ФИФА обрабатывает различные отчеты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу», — говорится в заявлении организации, которое цитирует РЕН ТВ.

Отмечается, что ФИФА будет собирать необходимые материалы. Футболиста могут дисквалифицировать или заставить выплатить денежный штраф.

Вида и Вукоевич после победы над сборной России записали видео для Украины, посвятив победу данной стране. Позже они заявили, что это была лишь шутка. 

Встреча, прошедшая 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.

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