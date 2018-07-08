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Зарубежные СМИ выразили восхищение сборной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии стал одной из важных тем для европейской прессы. В своих материалах зарубежные журналисты выразили восхищение россиянам, несмотря на исход матча. 

Встреча, прошедшая 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.

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Британские журналисты игру россиян назвали героической. По их словам, страна должна гордиться выступлением своей национальной команды, сообщает «РИА Новости».

«Бедная Россия. Они играли в интенсивный футбол, но боги серии пенальти были не на их стороне», — написало издание The Guardian.

В статье Би-би-си говорится, что российские игроки почти совершили еще одну сенсацию.

«И зрители, эмоционально проводившие команду с чемпионата, ответили на это невероятной поддержкой», — написали журналисты.

Испанское издание Marca особо выделило выступающего за испанский «Вильярреал» Дениса Черышева. По словам журналистов, он приехал на чемпионат без особого шума, но с первых же дней громко заявил о себе. Защитника Сергея Игнашевича они назвали лучшим игроком команды, а нападающего Артема Дзюбу– «королем».

8 июля сообщалось, что полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира по футболу, согласно рейтингу британского журнала FourFourTwo.

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