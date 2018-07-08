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Британские СМИ включили Головина в тройку открытий ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира по футболу, согласно рейтингу британского журнала FourFourTwo.

«Головин мог бы усилить «Челси»
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На чемпионате 22-летний игрок забил один гол и сделал две результативные передачи. Кроме того, издание возложило на Головина ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала.

Журнал сообщает, что лондонский «Челси» хочет заключить контракт с Головиным.

Главным открытием чемпионата мира был признан полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, на вторую строчку эксперты поместили японца Такаси Инуи.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии.

Чемпионат мира по футболу в России проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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