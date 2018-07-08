Британские СМИ включили Головина в тройку открытий ЧМ-2018
Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин вошел в тройку главных открытий чемпионата мира по футболу, согласно рейтингу британского журнала FourFourTwo.
На чемпионате 22-летний игрок забил один гол и сделал две результативные передачи. Кроме того, издание возложило на Головина ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала.
Журнал сообщает, что лондонский «Челси» хочет заключить контракт с Головиным.
Главным открытием чемпионата мира был признан полузащитник сборной Мексики Ирвинг Лосано, на вторую строчку эксперты поместили японца Такаси Инуи.
Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии.
Чемпионат мира по футболу в России проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
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