Федор Смолов последним покинул поле стадиона после проигрыша хорватам

Российский форвард Федор Смолов остался сидеть в одиночестве после поражения сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу от национальной команды Хорватии.

Смолов был первым игроком нашей сборной, кто подошел к 11-метровой отметке в послематчевой серии пенальти. Хорватский вратарь угадал направление мяча, пишет РЕН ТВ.

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться.

В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.