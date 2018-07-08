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Дзюба выложил селфи с каждым игроком сборной России

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Фото: Instagram/artem.dzyuba
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Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу  Артем Дзюба сделал селфи со всеми игроками, вошедшими в состав национальной команды. Снимки были опубликованы на его странице в Instagram.

Фотографии со всеми футболистами он подписал одинаково: «Мои воины! Моя гордость!».

На чемпионате мира 2018 года сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала. Основное время матча против сборной Хорватии завершилось со счетом — 1:1. В дополнительное время команды забили по голу. Исход игры определила серия пенальти, которая стала победной для хорватов. 

Сам Артем Дзюба отметился на ЧМ тремя забитыми мячами. 

После окончания матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии защитник сборной России Сергей Игнашевич заявил о завершении футбольной карьеры, теперь он хочет стать тренером. Другой член российской сборной Александр Самедов также принял решение завершить карьеру в национальной команде.

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