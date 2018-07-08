Российские футболисты поблагодарили фанатов за поддержку на ЧМ

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам после матча четвертьфинала чемпионата мира. Футболисты поблагодарили фанатов за веру в команду и поддержку на протяжении всего турнира.

«Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой», — написали российские спортсмены в Twitter. Футболисты поблагодарили зрителей за «искренние, неподдельные эмоции» на каждом матче с участием сборной России.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 7 Июл 2018 в 3:11 PDT

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.