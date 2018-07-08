Путин пригласил сборную на обсуждение итогов ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин пригласил футболистов и тренера сборной России обсудить итоги чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер высоко оценил игру футболистов, несмотря на проигрыш в четвертьфинале турнира. В разговоре с наставником команды Станиславом Черчесовым Путин отметил «красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии».

«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», — добавил Песков.

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.