Глушаков решил побриться налысо даже после проигрыша сборной России

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков решил исполнить обещание побриться налысо, данное перед матчем Россия–Хорватия, несмотря на проигрыш нашей национальной команды.

По его словам, сборная России всё равно осталась победителями, так как сумела пройти в четвертьфинал. Также полузащитник назвал это событие грандиозным для всей страны, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее футболист заявил, что готов побриться, если российская сборная одержит победу над хорватами и выйдет в полуфинал мундиаля.

Сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев. Вскоре хорваты сравняли счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

В овертайм, на 101-й минуте ворота россиян поразил хорватский защитник Домагой Вида. На 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов и сравнял счет 2:2. Дополнительное время закончилось ничьей, однако после серии пенальти удачливее оказалась национальная команда Хорватии — 4:3. Портал iz.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.