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Глушаков решил побриться налысо даже после проигрыша сборной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков решил исполнить обещание побриться налысо, данное перед матчем Россия–Хорватия, несмотря на проигрыш нашей национальной команды.

По его словам, сборная России всё равно осталась победителями, так как сумела пройти в четвертьфинал. Также полузащитник назвал это событие грандиозным для всей страны, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее футболист заявил, что готов побриться, если российская сборная одержит победу над хорватами и выйдет в полуфинал мундиаля.

Сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Первый мяч в историческом матче забил 6-й номер российской сборной Денис Черышев. Вскоре хорваты сравняли счет благодаря голу нападающего Андрея Крамарича.

В овертайм, на 101-й минуте ворота россиян поразил хорватский защитник Домагой Вида. На 115-й минуте в результате штрафного с подачи Дзагоева Марио Фернандес головой пробил в ворота хорватов и сравнял счет 2:2. Дополнительное время закончилось ничьей, однако после серии пенальти удачливее оказалась национальная команда Хорватии — 4:3. Портал iz.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 по пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1, в дополнительное соперники обменялись забитыми мячами. В итоге в серии одиннадцатиметровых удачливей оказалась национальная команда Хорватии — 4:3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Евгений Реутов
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Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре
Фото: REUTERS/Антон Ваганов
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Военнослужащие Ростова-на-Дону болеют за сборную России
Фото: REUTERS/Сергей Пивоваров
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен (слева) и нападающий сборной России Федор Смолов
Фото: REUTERS/Carl Recine
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Болельщик сборной России
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Игроки сборной России радуются голу, забитому в ворота Хорватии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Болельщица сборной России
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Болельщики во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Болельщики сборной России
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российский форвард Федор Смолов последним покинул поле
Фото: REUTERS/Henry Romero
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Голкипер Игорь Акинфеев после серии пенальти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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