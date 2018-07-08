Футболист Самедов объявил о завершении карьеры в сборной

Полузащитник столичного «Спартака» Александр Самедов завершил карьеру в национальной сборной России после игры против команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.

«Это был мой последний матч за сборную», — сообщил Самедов журналистам. За семь лет игры в сборной футболист провел 53 игры и сумел забить семь мячей.

7 июня сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вышли вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.