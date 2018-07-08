Лавров поделился впечатлениями от игры сборной России в 1/4 финала ЧМ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хорошей игру российских футболистов против команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Глава МИД наблюдал за игрой на сочинском стадионе «Фишт».

«Мы посмотрели хорошую игру», — отметил Лавров в разговоре с журналистами.

Лавров является заядлым футбольным болельщиком. Он присутствовал на открытии турнира в «Лужниках», когда российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Глава российского дипведомства болеет за «Спартак» и часто появляется на играх любимой команды.

В субботу сборная России по пенальти уступила сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Своими впечатлениями после игры поделились также президент РФ Владимир Путин и российский премьер Дмитрий Медведев. Портал iz.ru вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.