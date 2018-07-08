Дзюба не смог сдержать слез после вылета сборной России с ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба не смог сдержать слез после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу 2018 года.

Футболист поблагодарил партнеров по команде и заявил, что гордится ими и тем, как сплотилась сборная. Дзюба заявил, что в первую очередь спортсмены хотели доказать, что футбол в стране еще жив, и выразил благодарность стране за поддержку, сообщает RT.

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1.

В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.