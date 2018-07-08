Генсек ФИФА заявила о гордости за сборную России

Россия может гордиться игрой своей национальной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. Такое мнение выразила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

В своем микроблоге в Twitter Фатма отметила достойную игру россиян, несмотря на проигрыш в матче четвертьфинала против хорватов.

«Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями!», — добавила она.

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Основное время не выявило победителя встречи и закончилось со счетом 1:1. В дополнительное время хорваты вырвались вперед, но подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться. В серии послематчевых пенальти хорваты оказались удачливее — 4:3. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях.