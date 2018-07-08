Сборная России встретилась с болельщиками в фан-зоне в Москве

Российские футболисты встретились с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве на следующий день после четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года.

Всего на встречу с футболистами национальной команды пришли 24 тыс. человек, которые поблагодарили сборную за выступление на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Игроки появились в фан-зоне в футболках с надписью «Играем за вас», а затем развернули баннер с аналогичной надписью.

Во встрече приняли участие все члены команды, тренерский состав, а также члены административного штаба. На экранах транслировались самые яркие моменты чемпионата мира по футболу с российскими игроками.

8 июля российские футболисты вернулись в Москву из Сочи, где накануне прошел матч Россия–Хорватия. Команда РФ уступила хорватам в серии пенальти со счетом 3:4. После игры сборная поблагодарила своих фанатов за «искренние, неподдельные эмоции» и поддержку на протяжении всего турнира.