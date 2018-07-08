Акинфееву подарили букет из помидоров на встрече с российскими болельщиками

Болельщики сборной России подарили вратарю национальной команды Игорю Акинфееву букет из помидоров. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщается в микроблоге российской сборной в Twitter.

После матча между сборными России и Хорватии голкипер оставил трогательное послание в Facebook.

«Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё!» — написал он.

Четвертьфинальный матч со сборной Хорватии, прошедший 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершился победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.