ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту за неспортивное поведение

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры. После матча 1/4 чемпионата мира с командой России он вместе с бывшим полузащитником Огненом Вукоевичем записал видео с лозунгом «Слава Украине».

«Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео», — цитирует представителя ФИФА ТАСС.

Вукоевич и Вида в прошлом играли за киевский футбольный клуб «Динамо». Видео, записанное ими после матча с россиянами, вызвало широкий общественный резонанс. Позже спортсмены заявили, что это была лишь шутка.

Встреча сборных России и Хорватии, прошедшая 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.