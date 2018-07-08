Черчесов назвал главное достижение сборной России по футболу

Тренер российской сборной Станислав Черчесов назвал главное достижение игроков на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводятся в микроблоге команды в Twitter в воскресенье, 8 июля.

«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» — сказал он.

Для российской команды выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на чемпионатах мира. Черчесов уже пообещал, что сборная покажет более высокий результат и пройдет дальше 1/4 финала на чемпионате мира в 2022 году.

Четвертьфинальный матч со сборной Хорватии, прошедший 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершился победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.