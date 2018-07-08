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Более 500 тыс. человек посетили Сочи за время проведения ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Почти 520 тыс. человек посетили Сочи в дни проведения чемпионата мира по футболу, который проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Об этом «РИА Новости» сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

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Матчи мирового первенства проходят в том числе в Сочи.

«Более 5 млн туристов с начала года Краснодарский край посетили. Это плюс 9% к аналогичному периоду прошлого года, — сказал Константиниди. — Если говорить конкретно про чемпионат мира по футболу, на 4 июля порядка 519 тыс. гостей, в сравнении с 2017 годом рост 30%, если мы говорим о городе Сочи. Иностранные туристы из них порядка 115 тыс.».

На стадионе «Фишт» в Сочи прошло шесть матчей турнира. Последним стала игра 7 июля сборных России и Хорватии, в которой россияне уступили в серии пенальти со счетом 4:3.

Последние четыре матча ЧМ-2018 пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Северная столица России примет 10 июля матч Франция–Бельгия и 14 июля матч за третье место футбольного турнира. В Москве 11 июля встретятся сборные Хорватии и Англии. 15 июля в столице пройдет финал чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники».

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