Топ-клуб Италии заинтересовался футболистом сборной России Фернандесом

«Интер» заинтересовался защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Итальянский клуб может приобрести футболиста в это летнее трансферное окно.

Руководство клуба ищет правого защитника после того, как Жоао Канселу перешел в «Ювентус». Приоритетная цель на трансферном рынке — игрок мадридского «Атлетико» Шиме Всралько.

Если же «нерадзурри» не смогут договориться о переходе хорвата, то попытаются приобрести защитника российской команды, который успешно выступил на чемпионате мира – 2018, сообщает Calciomercato.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в мае 2012 года. В 2016-м футболист получил российское гражданство и стал выступать за сборную РФ.

Бразилец, как отмечают болельщики и эксперты, стал одним из лучших в составе национальной команды на чемпионате мира – 2018. Сборная же добилась лучшего в своей истории результата, попав в восьмерку сильнейших команд планеты.