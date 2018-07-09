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Топ-клуб Италии заинтересовался футболистом сборной России Фернандесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Интер» заинтересовался защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Итальянский клуб может приобрести футболиста в это летнее трансферное окно.

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Руководство клуба ищет правого защитника после того, как Жоао Канселу перешел в «Ювентус». Приоритетная цель на трансферном рынке — игрок мадридского «Атлетико» Шиме Всралько.

Если же «нерадзурри» не смогут договориться о переходе хорвата, то попытаются приобрести защитника российской команды, который успешно выступил на чемпионате мира – 2018, сообщает Calciomercato.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в мае 2012 года. В 2016-м футболист получил российское гражданство и стал выступать за сборную РФ.

Бразилец, как отмечают болельщики и эксперты, стал одним из лучших в составе национальной команды на чемпионате мира – 2018. Сборная же добилась лучшего в своей истории результата, попав в восьмерку сильнейших команд планеты.

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