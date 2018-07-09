Твердая четверка

В минувшие выходные в России прошли матчи четвертьфинала чемпионата мира по футболу. По их итогам определились четыре лучшие команды планеты, которые разыграют между собой медали мундиаля. Уже известно, что в третий раз подряд чемпионом мира станет европейская сборная. Последние участники турнира с другого континента — команды Уругвая и Бразилии — покидают Россию. В 1/2 финала французы встретятся с бельгийцами, а англичане с хорватами.

Французский прорыв

В пятницу в Нижнем Новгороде сборная Франции обыграла уругвайцев со счетом 2:0. Подопечные Дидье Дешама открыли счет еще в первом тайме — отличился Рафаэль Варан. В дальнейшем «трехцветные» уверенно контролировали ход матча и довели его до логического завершения.

— Это был крайне сложный матч. Уругвай — очень организованная команда, которая отлично играет в обороне и на контратаках, — сказал «Известиям» Рафаэль Варан. — Нам пришлось приложить очень большие усилия, чтобы пройти в полуфинал. Этот матч мог сложиться для нас еще тяжелее, чем игра с Аргентиной (4:3). Все-таки аргентинцы предпочитают играть в атаку, с высокой линией обороны, поэтому в противостоянии с ними проще находить свободные зоны около их штрафной площади. С Уругваем такое невозможно — эта команда максимально насыщает свою половину поля, играет плотно и старается не давать пространства сопернику.

Автор фото Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Одной из ключевых трудностей для команды Уругвая стало то, что из-за травмы на поле не смог выйти главный герой матча 1/8 финала против португальцев Эдинсон Кавани. Именно он забил оба гола в ворота сборной с Пиренейского полуострова. Ближе к концу той встречи 31-летний форвард получил повреждение и был заменен — уже тогда было понятно, что ему, скорее всего, придется пропустить четвертьфинал.

— Эдинсон — наш лидер, и бесследно пройти его травма для нас не могла, — рассказал «Известиям» защитник сборной Уругвая Мартин Касерес. — Мы старались перестроиться и при грамотной игре в обороне могли добиться успеха. Но, к сожалению, когда против такой команды ты пропускаешь первым, очень сложно отыграться. Особенно без такого мастера, как Кавани. Французы очень хорошо играют от обороны, и если ты дал им открыть счет, перевернуть матч в свою пользу было бы сродни подвигу.

Бельгийцы в шоколаде

В этот же день мини-сенсация случилась и в Казани. Сборная Бельгии уже давно считается скрытым фаворитом всех крупных турниров. В стране за последние 10 лет выросло целое поколение футболистов мирового уровня — Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд и многие другие. Однако даже с учетом такой россыпи звезд сборная Бразилии считалась явным фаворитом этой пары.

Но в первом тайме автогол Фернандиньо и забитый мяч Кевина Де Брюйне поставили «пентакампеонов» на грань катастрофы. Подопечные Тите сумели собраться после перерыва и отыграть один мяч, но на большее их не хватило. Теперь команда Роберто Мартинеса встретится в полуфинале со сборной Франции.

Автор фото Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

— Отличный план на игру, скрупулезно продуманная и реализованная тактика стала залогом успеха Бельгии, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец. — Мартинесу и его штабу удалось разобрать все сильные стороны Бразилии и нейтрализовать их, почти не дав развернуться Неймару и другим их лидерам. Бельгийцы образцово сыграли в обороне, а впереди сказалось индивидуальное мастерство их ключевых игроков.

Матч Франция–Бельгия состоится завтра в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00 мск.

Английский прогресс

Сборная Англии уже долгие годы считается главным неудачником крупных мировых турниров из числа топ-сборных. Команда постоянно приезжает на чемпионаты мира и Европы, но вылетает на ранних стадиях плей-офф, а иногда даже не выходит из группы. Особенно не везет англичанам в серии пенальти.

Но, похоже, при Гарете Саутгейте команде удалось преодолеть это «проклятие». Сначала коллектив с Британских островов выиграл послематчевую серию у сборной Колумбии в 1/8 финала — 1:1, по пенальти — 4:3. А в субботу англичане уверенно победили в Самаре команду Швеции — 2:0.

Автор фото Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Не могу сказать, что англичане показали выдающееся качество игры, но с минимальными затратами сил добились результата, — сказал «Известиям» экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Команда Гарета Саутгейта уверенно контролировала встречу и не позволила шведам ничего противопоставить себе. Сейчас Англия выглядит значительно солиднее по сравнению с былыми годами и как никогда близка к успеху. Она вполне может побороться за титул чемпиона мира.

Выход в полуфинал мирового первенства стал для англичан первым за 28 лет.

Балканский капкан

Сборная Хорватии в напряженной двухчасовой борьбе все-таки смогла одолеть команду России, выиграв лишь в серии пенальти. Таким образом, спустя 20 лет коллектив с Балкан вновь оказался в полуфинале мирового первенства. В 1998 году во Франции хорваты стали третьими.

— Я горд за свою команду — она билась до конца и заслужила победу, — заявил «Известиям» президент Федерации футбола Хорватии, лучший бомбардир ЧМ-1998 Давор Шукер. — Мы снова, как и 20 лет назад, достигли невероятного успеха, что является результатом большого труда всех футболистов, тренерского штаба и персонала сборной, а также всех наших болельщиков, которые поддерживали команду в Сочи. Ради них мы готовы биться дальше, поэтому уже сейчас начинаем готовиться к полуфиналу.

Автор фото Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

В 1/2 финала сборная Хорватии встретится с командой Англии. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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