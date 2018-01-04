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Москва будет претендовать на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

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Фото: Global Look Press/Suvad Mrkonjic
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Москву выдвинут в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил председатель комитета пляжного футбола и вице-президент РФС Сергей Анохин.

«Мы будем стремиться к проведению чемпионата мира 2021 года в Москве», — приводит ТАСС слова Анохина.

Он отметил, что в стране построят пять открытых площадок для занятий пляжным футболом. Кроме того, интерес к пляжному футболу стали проявлять и коммерсанты, поэтому в России появляются и частные комплексы.

«Пока этого мало, но мы хотим большую арену в Москве на три тысячи зрителей, мы ведем над этим работу. В Санкт-Петербурге будет строиться такая же арена, проект подписан», — резюмировал вице-президент РФС.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 2005 года. Трижды турнир проводился в Бразилии, по разу — во Франции, ОАЭ, Таити, Португалии и Италии.

Сборная России по пляжному футболу является одной из сильнейших команд мира. В частности, российские пляжники дважды побеждали на ЧМ — в 2011 и 2013 годах.

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