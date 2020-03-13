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УЕФА отменит матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Фото: REUTERS/UEFA Pool
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УЕФА отложил все футбольные матчи, запланированные на следующую неделю, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в пятницу, 13 марта.

Под отмену попали игры, запланированные на 17,18, 19 и 20 марта, в том числе четвертьфинал Лиги Европы. Даты переноса пока не названы.

17 марта УЕФА планирует провести видеоконференцию, на которой обсудит дальнейшие действия европейского футбола в свете вспышки коронавируса.

12 марта издание L'Equipe сообщило, что УЕФА объявит 17 марта об остановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Ранее 13 марта стало известно о коронавирусе у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Все игроки основной команды и сотрудники тренерского штаба, кoнтактировавшие с ним в последние дни, отправлены на домашний карантин. Тренировочный центр клуба будет закрыт. Однако матчи Лиги Англии, запланированные на текущую неделю, не отменены, отметили организаторы чемпионата.

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